Помогал «защищаться от фашистов»: В Чехии судят беларуса за участие в НВФ «ДНР»

Городской суд столицы Чехии Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси. По сведениям обвинения, он принимал активное участие в боях на востоке Украины на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», что квалифицируют как «террористическое нападение», передает «Радио Свобода».

41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге и которому в случае признания виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, любую свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям «защищаться от украинских фашистов».

В настоящее время мужчина уже находится в заключении, он осужден по другому уголовному делу. Слушания нынешнего дела по существу должны начаться 29 июля.

Как заявляет обвинение, Фадеев принял участие в войне против Украины «с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающиеся отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики"».

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, с ноября 2014 года по май 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой «республиканской гвардии ДНР». Он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фадеев заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе якобы не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы «помочь людям». Поэтому он отправился на неподконтрольную правительству часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к «республиканской гвардии ДНР».

Он также упоминал об украинской организации «Правый сектор», которая, по его словам, нападала на гражданское население. Но Фадеев утверждал, что не собирался воевать с украинскими правительственными войсками и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки «ДНР» противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Алексей Фадеев сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Ешту, который тоже раньше был обвинен в терроризме за его участие в боях против Украины на Донбассе, но в конце был осужден лишь условно за службу в «иностранных вооруженных силах» и лишен чешского воинского звания. По словам Фадеева, Ешту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Ешту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался свидетельствовать, потому что эти показания могли быть использованы и против него самого.

В Чехии этот случай – не первый подобный. Кроме упомянутого Эрика Ешту, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Чехии, также условный срок за участие в действиях незаконных вооруженных формирований на Донбассе против Украины получил гражданин Чехии Павел Кафка. Как заявлял год назад посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, «Чехия расследует возможное участие 20 своих граждан в конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил».