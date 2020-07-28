Пять громад Донетчины получат мобильные центры предоставления административных услуг

В Донецкой области пять громад получат мобильные центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) в рамках соответствующего проекта Программы развития ООН (ПРООН). В данное время идет изготовление машин, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

С 2019 года ПРООН на территории области реализует проект «Мобильные центры предоставления административных услуг для уязвимых групп населения на востоке Украины», финансируемый правительством Канады. Бенефициарами выступают Донецкая и Луганская области. Общая стоимость проекта – 5 млн канадских долларов.

На территории Донецкой области путем конкурсного отбора определены 5 целевых громад, которым по результатам реализации проекта будут переданы мобильные центры предоставления административных услуг (ЦПАУ): это города Угледар, Курахово, Мариуполь, Северская объединенная территориальная громада Бахмутского района и Марьинский район.

«Разработаны маршруты работы мобильных ЦПАУ, которые будут охватывать более 100 локаций (73% из которых являются небольшими сельскими населенными пунктами с количеством жителей до 1 тыс. человек), а также четыре КПВВ: Гнутово, Майорск, Марьинка, Новотроицкое. Сейчас осуществляется разработка новой геолокализованной информационной платформы и мобильного приложения (в состав которого будет входить система SMS-оповещения), что позволит пользователям легко найти информацию о соответствующих административных и регуляторных процедурах, отследить местонахождение мобильных ЦПАУ, а также предоставить обратную связь о полученных услугах», – рассказали в Донецкой ОГА.

По состоянию на 27 июля 2020 года продолжается изготовление машин мобильных ЦПАУ. Запланировано 2 этапа передачи ЦПАУ органам местного самоуправления:

первый этап – Марьинский район, Северская городская объединенная территориальная громада Бахмутского района и город Мариуполь. Срок: август – сентябрь 2020 года;

второй этап – города Угледар и Курахово. Срок: конец 2020 года.

Два современных мобильных ЦПАУ весной уже получили Очеретинский поселковый совет и город Торецк. Они предоставляют услуги населению, проживающему в отдаленных населенных пунктах, которые должны войти в состав Торецка и Очеретинской громады в октябре 2020 года.

Каждый автомобиль имеет два рабочих места для администраторов, оборудованных компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным сервером и доступом к сети интернет; два мобильных кейса – мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита; видеонаблюдение; GPS-навигацию; два вида автономного отопления, вентиляцию, кондиционер, подключение к внешним источникам энергии, автономный санузел с горячей и холодной водой, мобильный лифт-пандус для людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения и зону ожидания. Также в мобильных ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для специалистов Пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты и других служб.

Стоимость двух машин вместе с полной комплектацией оборудования и обучением специалистов составляет около 115 тыс. долл. США.