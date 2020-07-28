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В «ДНР»: В Горловке простаивают мощности предприятия по переработке каменноугольной смолы (Фото)

28.07.20 15:14
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) простаивают мощности предприятия по переработке каменноугольной смолы.

Как говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, предприятие «филиал №1 ООО "ХимСтилИнвест"» (на территории Горловского химзавода по ул. Умова) – единственное в «ДНР», которое специализируется на производстве каменноугольного пека различных марок в жидком и в твердом виде, а также каменноугольных масел. Коллектив предприятия – около 200 человек.

«На данный момент в связи с отсутствием поставок сырья завод простаивает. С возобновлением работы коксохимических предприятий ДНР запустится и производство», – уверяют в «ДНР».

На время простоя поддержка заводу не оказывается, но «глава ДНР» Денис Пушилин утверждает, что этот «вопрос будет рассматриваться».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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