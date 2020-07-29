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Работает на две трети мощности: В «ДНР» показали Горловский коксохим (Фото)

29.07.20 12:14
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке коксохимический завод работает на две трети мощности.

Как сообщают в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, на предприятии выпускают кокс доменный и каменноугольный, орешек коксовый, смолу каменноугольную. На предприятии трудятся свыше 800 человек.

Также на заводе вырабатывается электрическая энергия: в «ДНР» уверяют, что в феврале 2019 года была включена в работу когенерационная установка.

Сообщается, что функционирует основной цех коксовой батареи. На данный момент предприятие работает на 70% своей проектной мощности. Сырье закупается местное и 10% привозят из России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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