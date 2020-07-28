На Донетчине в медучреждения первой волны госпитализированы 29 больных COVID-19

В медучреждения первой волны в Донецкой области госпитализированы 29 больных COVID-19. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на коммунальное учреждение здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

«29 коек заняты больными коронавирусной инфекцией в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19 в Донецкой области, по состоянию на 28 июля», – говорится в сообщении.

Всего в медицинских учреждениях первой волны насчитывается 955 коек. 97% из них остаются свободными.

В пресс-службе также напомнили, что с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 852 человека¸ из которых 655 выздоровели, еще 185 продолжают лечение. 12 случаев коронавирусной болезни завершились летально.