Адаптивный карантин: В Доброполье после однодневного запрета снова решили открыть детские сады

В Доброполье (Донецкая обл.) приняли решение снова открыть детские сады, запрет на их работу действовал фактически один день. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Добропольского горсовета.

«На внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 28 июля 2020 года, при повторном рассмотрении вопроса относительно работы дошкольных учебных заведений было принято решение с 29 июля 2020 года открыть детские сады», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее городская комиссия по ТЭБ и ЧС ужесточила карантин в связи со смертью женщины, которая находилась на лечении в терапевтическом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения и у которой подтвердили диагноз COVID-19. С 28 июля по 11 августа 2020 года запрещалась работа учреждений дошкольного образования.