Гайдай прокомментировал создание ВГА в Лисичанске

Создание военно-гражданской администрации (ВГА) в Лисичанске (Луганская обл.) связано с политическим кризисом в городе. Об этом журналистам сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Жители города на этом настаивали давно, но необходимы были юридические основания. Мы видим политический кризис в Лисичанске. Есть проблемы, которые касаются каждого жителя. Они недовольны местными властями. Необходимо навести порядок в городе. В ближайшее время мы представим план действий развития Лисичанска на краткосрочный период и на перспективу», – заявил Гайдай.

Как один из примеров бездействия власти в городе, руководитель Луганской облгосадминистрации привел ситуацию с представителями ЮНИСЕФ, которые еще весной сделали анализ проблематики водоснабжения в Лисичанске и предлагали местным властям свою помощь в решении этого вопроса, но так и не были услышаны.

«Уже сегодня этот процесс вновь активирован. В течение двух месяцев люди должны увидеть первые результаты», – сказал Гайдай.

Что касается кандидатов, которые могут возглавить ВГА, Гайдай заметил: «Кандидаты есть. Ожидаем согласования от командующего ООС. Надеюсь, через две недели руководителя представят лисичанам».

Напомним, соответствующий указ о создании в Лисичанске ВГА 27 июля подписал президент Украины Владимир Зеленский.