Ворвался с топором, забросал фекалиями: На Донетчине мужчина напал на синагогу (Видео)

Сегодня, 28 июля, в Мариуполе неизвестный мужчина напал на синагогу. После утренней молитвы он ворвался на территорию храма с топором. Потом бросился на охранника и нанес ему несколько ударов, передает «ТВ7».

Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что завязалась драка и охраннику удалось обезоружить нападающего, который был примерно на 20 лет моложе. Впрочем, убегая, нападающий успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

«Слава Богу, охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут. Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой. Наша община и я лично выражаем глубокую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью защитил всех, кто находился в здании», – прокомментировал Раввин Менахем Мендл Коэн.

Происшествие в синагоге зафиксировали камеры наблюдения.