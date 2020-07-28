Эксперт рассказал, кто может заменить Кучму в ТКГ по Донбассу

Сегодня, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Как дальше будут проходить переговоры и кто мог бы заменить его в ТКГ – рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала «Украина 24».

«Тот, кто уже стал и кому Кучма последние полгода передавал бразды правления, – Алексей Резников. В последние месяцы у них было тесное сотрудничество, и Кучма даже еще до прихода Зеленского, еще при Порошенко говорил, что он собирается уходить. Но оставался из-за того, не было замены. Тем более, что до этого ушел Марчук», – сказал он.

Саакян отметил, что Резников присутствует в группе как переговорщик, а не украинский чиновник.

«Все, с кем я общался, говорили, что Резников – один из лучших, из топ-3 переговорщиков Украины. И если посмотреть на ход переговоров в ТКГ, россиянам это не очень понравилось. Им туго, потому что Украина стала гораздо активнее в своем поведении. Это не только благодаря Резникову, но то, что сегодня в нем сходятся профессиональные навыки, и исходя из того, что Кучма сейчас уходит, то и он, очевидно, увидел, что Резников перехватил эстафету», – отметил политолог.