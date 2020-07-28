Тесты на COVID-19 и переменки: Родители обсуждают абсурдные правила работы школ в «ЛНР»

В «ЛНР» 1 сентября планируют открыть школы и проводить обучение в очном режиме. Для этого обнародовали правила организации работы с учетом коронавирусной ситуации. По мнению местных родителей и учителей, среди требований есть абсурдные, которые невозможно будет выполнить. Своим мнением жители обмениваются в соцсетях.

Так, пункт 5 гласит, что «после начала учебного года нового учащегося, прибывшего с другой территориальной единицы ЛНР или из другой страны, принимать в класс после проведения теста на коронавирус».

Здесь главный вопрос – как родители ребенка могут сделать этот тест, если тесты на платной основе в «ЛНР» не проводятся. «Их делают только людям с явными клиническими проявлениями/симптомами. Ответа на него нет», – отмечает «Луганский инсайд».

Пункт 8 – на переменах дети должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Родители не понимают, как можно заставить школьников выполнить это требование.

«Пункт 21 тоже весьма забавен — школьники и учителя должны находиться в масках и менять их каждые 3 часа. Маски должны покупать за свой счет. Как думаете, кто-то будет это делать? К тому же, ношение масок особенно в жаркую или теплую погоду (а в сентябре бывает не просто тепло, а жарко), чревато возникновением дерматита и иных инфекций», – продолжает «Луганский инсайд».

Регина также недоумевает, как учитель сможет вести урок в маске: «Ну тогда родителям придется и слуховые аппараты детям покупать. Как они себе представляют учителя в маске, преподающего урок? Ну вот разве учителю удобно будет бубонить себе что-то под нос? Вот пусть это ЧСПК и проведет эксперимент, а потом уже пишет свои писули».

«Там все пункты сказочные. Так же улыбнул пункт посудомоечных машин в школе, о которых я не слышала вообще», – отмечает Алиса.

Жители полагают, что большая часть из написанного соблюдаться не будет – «просто чиновникам нужно было создавать видимость "борьбы с коронавирусом" и "создать условия" для очной формы обучения, вот они и написали эту бумажку… Правда теперь у сотрудников полиции и прокуратуры появится отличная возможность "кошмарить" учебные заведения постоянными проверками».

«Обязать обязуют, но выделять под это средства не будут… О чем говорить, если они 100% сами не соблюдают свои требования», – считает Валерий.

Также родители акцентируют, что прежде чем запускать школы при коронавирусе, необходимо учебные заведения обеспечить хотя бы постоянной подачей воды, чтобы элементарно руки можно было помыть. В Луганске, Алчевске и иных городах вода идет по графику:

Наталья: «В первую очередь нужно наладить подачу воды в школах в течение дня. В некоторых школах Луганска, и это в центральных, что уж говорить о кварталах, вода в кранах появляется после 4 часов дня! Элементарно учащиеся и учителя руки помыть не могут!»;

Ирина: «А в Алчевске в лучшем случае через день вода идет, если не будет очередного сокращения подачи».

«ЧСПК "слизала" просто требования из РФ, но как обычно забыла поправочку сделать на ЛНР», – резюмирует Оксана.