Причину отказа не объясняют: На КПВВ «Новотроицкое» несколько недель живут люди (Фото)

На автобусной остановке у контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) уже несколько недель живут люди, которых незаконные вооруженные формирования не пропускают на неподконтрольную правительству часть Донбасса. Об этом сообщил исполнительный директор БФ «Восток SOS» Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.

«Причину отказа не объясняют. Сейчас их девять. Среди них старики и больные. Ночуют в палатке ГСЧС, едят то, что привозят гуманитарные организации», – сообщил Реуцкий.

На опубликованных правозащитником фото видно, что, собственно, кроме лавок, никаких удобств для пребывания ожидающих на остановке нет. И сама остановка не рассчитана на длительное нахождение там людей.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. 27 июля в очередной раз на один день КПП был открыт на въезд и выезд.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.