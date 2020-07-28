Если бы «Л-ДНР» не желали «режима тишины», то они бы не спорили по каждому слову, – Резников

Представители «Л-ДНР» не вели бы переговоры в Минске и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает «Громадське радіо».

«Те люди, которые находятся в переговорном процессе – они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском», – сказал он.

«Но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер [режима прекращения огня], если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня. Потому что с их стороны так же погибают люди», – продолжил Резников.

Напомним, что на Донбассе с 27 июля начал действовать «режим тишины», который предусматривает ряд мер. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов.

Несмотря на нарушения «режима тишины» в первый день перемирия и ранение мирного жителя в Марьинке, в Офисе президента заявили, режим прекращения огня на Донбассе работает. Алексей Резников же считает обстрелы 27 июля случайностью.