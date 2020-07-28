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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

28.07.20 17:26
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 297/2020 от 28 июля 2020 года «Об образовании военно-гражданской администрации» в городе Северодонецке.

Документом, опубликованным на сайте главы государства, в частности постановляется:

1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области.

2. Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

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