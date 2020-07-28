Кухня, вольеры, ветеринарка: В Мариуполе капитально отремонтировали кинологический центр (Фото)

В Мариуполе капитально отремонтировали административные здание кинологической службы. Объем финансирования из городского бюджета – более 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Одноэтажное здание кинологической службы ГУ Нацполиции в Донецкой области находилось в аварийном состоянии. Теперь здесь созданы современные, комфортные условия. Оборудован ветеринарный кабинет, служебные комнаты для кинологов, кухня. Для животных установлены новые вольеры.

«Ветеринар обеспечен всем необходимым для проведения наблюдения собак и, при необходимости, хирургического вмешательства. Оборудован кабинет УЗИ, имеется анализатор крови и мочи. В кухне есть котел, печь и фильтр для воды», – рассказал начальник кинологического центра ГУ НП в Донецкой области Леонид Котов.

Сейчас на базе центра находится 50 собак по поиску наркотических веществ, оружия и людей по запаху.

Особой гордостью полицейских являются собаки породы бладхаунд. Они обладают феноменальным чутьем, поэтому активно используются американскими и европейскими полицейскими.

«В этом году с помощью кинологов раскрыто более 200 преступлений, изымаются арсеналы оружия», – отметил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин.