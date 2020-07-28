С телевизорами: В Мариуполь приехали 15 супер-троллейбусов (Фото)

В Мариуполь прибыли еще 15 новых троллейбусов. Это третья партия из 72-х единиц, приобретенных в рамках реализации совместного проекта Мариупольского городского совета и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Третья партия троллейбусов заменит 9 устаревших марки ЮМЗ. Шесть единиц транспорта усилят ряд маршрутов, благодаря чему удастся сократить интервал в часы пик до 6 минут. Кроме того, увеличится выпуск транспорта с 44 единиц до 50 в рабочие дни.

Транспорт оборудован системой кондиционирования, датчиками пассажиропотока, камерами видеонаблюдения, системами GPS и Wi-fi. Потребление электроэнергии в новых троллейбусах меньше на 35%.

Согласно графику поставки, четвертая и пятая партии новых троллейбусов будут прибывать в Мариуполь до конца 2020 года.

В горсовете напомнили, что за 2016-2018 годы закуплено 113 автобусов, троллейбусов и трамваев на сумму порядка 240 млн грн. С 2019 года в город начали прибывать 64 автобуса в рамках реализации проекта с Международной финансовой корпорацией. В 2020-м на улицах Мариуполя курсируют троллейбусы, закупленные в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития

Кроме обновления транспорта, в планах реконструкция депо МТТУ. Финансовую помощь также окажет Европейский банк реконструкции и развития. Предварительный объем финансирования – более 170 млн грн. Уже на завершающей стадии процесс определения победителя тендера. К ремонтным работам планируют приступить в октябре текущего года.