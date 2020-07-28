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В России отреагировали на уход Кучмы из ТКГ по Донбассу

28.07.20 17:59
Борис Грызлов / Фото из открытых источников
Борис Грызлов / Фото из открытых источников

Опыт и авторитет бывшего президента Украины Леонида Кучмы в ряде случаев помогли избежать эскалации на Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передает российское «РИА Новости».

«Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска», – сказал Грызлов.

По его словам, именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под Минскими соглашениями. «Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии», – добавил Грызлов.

По его словам, «позиции Леонида Кучмы и представителей Донбасса в контактной группе не были одинаковыми», но Кучма не был сторонником срыва переговоров.

Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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