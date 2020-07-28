RU
Все новости

Бразилия, Киргизия, Босния: В Офисе генпрокурора сообщили, где на Донбассе воевали иностранные наемники

28.07.20 18:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По фактам участия 15-ти иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе Офис генпрокурора зарегистрировал ряд уголовных производств. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 3 граждан Киргизской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе НВФ в «ЛНР» и «ДНР».

Иностранные наемники «служили» в составе различных подразделений НВФ, в частности:

  • в 14-м батальоне территориальной обороны «Призрак» («ЛНР»);
  • в 11-м отдельном мотострелковом полку «Восток» («ДНР»);
  • в 5-й отдельной мотострелковой бригаде «Оплот» («ДНР»);
  • в частной военной компании «Вагнер» (РФ).

«В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевских конвенций о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года», – говорится в сообщении.

В итоге, начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также участия в составе НВФ в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украина).

«Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой», – заключили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что ранее Офис генпрокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк