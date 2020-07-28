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«Попал в золотой фонд Беларуси»: Лукашенко переболел коронавирусом

28.07.20 18:29
Александр Лукашенко / Фото из открытых источников
Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. Об этом он рассказал сегодня, 28 июля, передает белорусское издание «Белта».

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», – сказал Лукашенко в ходе посещения одной из войсковых частей внутренних войск МВД Беларуси.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», – добавил белорусский президент.

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