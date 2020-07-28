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До 1% от валового оборота: На Донетчине налоговик вымогала взятки у предпринимателей

28.07.20 18:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области во время получения взятки задержали одну из руководительниц Славянско-Лиманского управления Государственной налоговой службы. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, налоговик наладила схему получения взяток от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий по осуществлению их хозяйственной деятельности. За свои «услуги» она требовала до 1% от валового оборота предприятий за месяц, что составляет около 1000 долл.

В ходе досудебного расследования следователи задокументировали факты получения неправомерной выгоды на общую сумму более 50 000 грн.

Сейчас проводятся обыски в Славянско-Лиманском управлении ГУ ГНС и по месту жительства подозреваемой.

Женщина подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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