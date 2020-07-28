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В «коронавирусном» Славянске несколько дней подряд нет новых заболевших

28.07.20 19:13
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске
Памятник предпринимателям 90-х годов в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

За все время пандемии коронавируса в Славянске (Донецкая обл.) был зафиксирован 441 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный, передает «Сайт города Славянска».

Количество заболевших в Славянске самое большое по сравнению с другими городами Донецкой области.

При этом уже несколько дней в Славянске не фиксируется ни одного случая COVID-19. По словам Подлесного, это не означает, что угроза заболевания миновала.

«Из 441 случая коронавируса, которые были зафиксированы, 372 человека уже выздоровели. Среди заболевших было 17 детей. 7 человек были госпитализированы в больницы Константиновки, Бахмута и Мирнограда», – сообщил Подлесный.

На самоизоляции сейчас находятся 144 человека.

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19, позже он был госпитализирован с пневмонией. Часть контактных с заболевшим мэром работников городского совета проверили на коронавирус, пока результаты у всех отрицательные.

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