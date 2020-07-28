Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицируют как умышленное убийство

Сегодня, 28 июля, неизвестный в маске с топором в руках напал на синагогу в Мариуполе. Полиция разыскивает подозреваемого, предварительно инцидент квалифицируется как покушение на умышленное убийство. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Нападение произошло на территории дома молитвы в Центральном районе Мариуполя.

«В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что незнакомец избил охранника синагоги и скрылся. Личный состав Центрального отдела полиции поднят по тревоге. Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения», – говорится в сообщении.

В данное время правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. Раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской полиции.

Предварительная квалификация события – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений»).

Напомним, сегодня, 28 июля, в Мариуполе неизвестный мужчина с топором ворвался на территорию синагоги в Мариуполе. Потом бросился на охранника и нанес ему несколько ударов. Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что завязалась драка и охраннику удалось обезоружить нападающего, который был примерно на 20 лет моложе. Убегая, нападающий успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.