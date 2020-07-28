Проход иным закрыт: Под Киевом для евреев из Донбасса построили поселение (Фото, видео)

Под Киевом с 2015 года продолжает застраиваться закрытое еврейское поселение Анатевка, в котором проживают переселенцы из Донбасса. Анатевка – это название украинского села Гнатовки, но на американский манер. В поселении кроме жилых домов, общежития, есть деревянная синагога, религиозная и светская школа, детский сад, мастерские и даже подобие ресторана, передает «Украинская правда».

От киевской окраины Борщаговки до Гнатовки – села на 300 человек, где разместилось еврейское поселение Анатевка, – ехать минут 20.

Основатель поселения Моше Асман – ему 54 года, 15 из которых он главный раввин хасидов Украины. Родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге), служил в Вооруженных силах Израиля, приехал в Украину работать с детьми из Чернобыльской зоны.

Моше Асман

Моше начал строить Анатевку в июне 2015-го, тогда на Донбассе шли бои за Марьинку. Первые 20 семей заехали уже через несколько месяцев – 1 сентября. Пока людям строили дома, они жили в общежитии – у каждого была своя комната, им обеспечивали питание.

Например, Вячеслав с семьей – переселенцы из Луганска. «Мы здесь с момента основания, с осени 2015 года, мы первые жители Анатевки. Приехали, было только деревянное общежитие – стены ... Вообще мы сначала жили в лагере в Шполе, бывшем пионерском, еще советских времен. Нас было человек 50 из Луганска. Потом приехали сюда, построили общежитие, со временем дали комфортные квартиры, осели здесь, полностью изменили образ жизни. В Луганск не хотим возвращаться, хотя там остались две трехкомнатные квартиры (смеется), стоят пустые, еще их не продали, стоит все копейки. Уже все совсем иначе, не хочется к старому возвращаться. А здесь жилье, здесь смысл жизни уже появился», – делится мужчина.

С местом расположения поселения у евреев связаны две важных истории. Во-первых, в 1837 году здесь похоронили праведника Мордехая Тверского. Во-вторых, Гнатовку в своих историях о Тевье-молочнике описал еврейский писатель Шолом-Алейхем. По сюжету, Тевье – бедный еврей, мелкий торговец, который пытается выдать пятерых дочерей замуж, но из этого ничего хорошего не получается. Впоследствии по рассказам Шолом-Алейхема поставили один из самых известных бродвейских мюзиклов «Скрипач на крыше», сняли несколько фильмов и поставили немало спектаклей, в том числе, и в украинском театрах.

«После этого для многих людей это место стало легендарным. Потому что люди в Америке, Канаде – не только евреи – выросли на известном мюзикле "Скрипач на крыше". Поэтому, когда узнали, что это реальное место – сюда все поехали, мы были во всех газетах!», – с гордостью рассказывает Моше.

Анатевка небольшая по площади – вся территория охватывает примерно 5 гектаров, ее можно сравнить с парком Шевченко, расположенным напротив красного корпуса Киевского национального университета.

Попасть на территорию поселения может не каждый – по всему периметру серый бетонный забор в человеческий рост. Вход – сразу у дороги через металлические ворота, с внутренней стороны которых подстерегает охранник.

Духовным центром Анатевкы является деревянная синагога – небольшое двухэтажное деревянное здание с квадратными и прямоугольными окнами. «Это уникальная синагога, которую мы построили с нуля. В Украине новых синагог практически не строили – ремонтировали старые. Но мы не просто восстанавливали... Я попросил архитектора нарисовать так, как было прежде. И вот она вышла –такая очень теплая и очень старинная!», – рассказывает Моше.

В небольшом помещении – несколько деревянных столов, стульев и шкаф со священными книгами. Справа от двери – подвижные ширмы, которыми отделяют место для моления женщин. Дети могут молиться в любом месте.

Синагога

Примечательно, что на втором этаже синагоги работает швейных цех. Работают в нем как жители поселения, так и местные из Гнатовки – вместе шьют сейчас защитные костюмы для врачей. С начала эпидемии сделали таких более тысячи штук, в больницы передают безвозмездно. А с недавних пор начали изготавливать защитные плащи и сумки еще и на широкую общественность.

Сбоку от синагоги – хедер, религиозная школа для мальчиков. Она уже несколько месяцев как закрыта из-за карантина, все уроки проводили в Zoom. Такую же строят для девушек.

Хедер

Есть в поселении и светская школа, в этом же здании расположен и детский сад. Всего в школе и садике не более 200 учеников, классы небольшие – до 10-15 учеников. В этом году 8 и 11 классов не будет – по разным причинам, в частности, потому что люди переезжают жить за границу. «Стало плохо экономически – народ едет в Израиль. Возвращаются редко», – говорит Хана, супруга Моше.

В школе Анатевки учиться могут только еврейские дети, работать учителем – любой.

Каждый кабинет школы обустроенный в стиле предмета, которому там учат – в класс английского надо заходить через красную британскую телефонную будку, в классе истории своя деревянная палуба и маяк, в классе биологии и химии – собственноручно слепленные Голанские высоты. В центре школы – просторная столовая со стеклянной крышей.

Светская школа

Между хедером и синагогой стоит небольшая мастерская, изготавливают изделия из дерева – корабли, копилки для пожертвований, футляры для мезузы. Со временем их планируют продавать через интернет-магазин. На отдельных полках – небольшие машинки, сделанные руками маленьких жителей поселения.

Последнее пока из строений – трехэтажный реабилитационный центр, достроили его буквально перед началом карантина. «У нас первый этаж – медицинские кабинеты, столовая. Другие этажи – большие залы, комнаты для отдыха. Планируем здесь лечить детей с ДЦП, уже набрали даже специальных врачей – в Украине этого очень не хватает. Это не только для местных – это для всей Украины», – отмечает Моше.

«Напротив центра должен быть еще ряд домов для переселенцев, но поскольку это место с хорошим видом, его решили оставить под будущий парк», – продолжает он.

Пока в начале будущего парка большая деревянная беседка, наподобие корчмы. «Вообще мы здесь построили шалаш. У нас есть праздник Суккот, когда надо жить 7 дней в шалаше, питаться только в шалаше. В этом году он был заполнен людьми – ели целую неделю в шалаше и радовались! А потом я решил, что он будет стоять целый год – сделали из него такой типа ресторан, но он еще не открыт. Я такое название придумал "У Рабиновича"», – объясняет основатель поселения.

Все квартиры в поселении заняты. Общежитие, несмотря на уменьшение потока переселенцев, тоже. Теперь здесь принимают и тех, кто оказался в беде, например, потерял работу во время карантина.

В поселении строят хедер для девушек, детский дом и сад. Мечтают о большой синагоге.

«На чудо нельзя полагаться, но когда оно случается, мы не отказываемся. И когда начались все события на востоке, у меня спрашивали украинцы, думали, что я все знаю – скажите, что будет с Украиной? Говорю, я не пророк, но видите – я строю, значит все будет хорошо. Строительство связано с будущим. В Украине, несмотря на кризис и эпидемию, всё строится», – резюмирует Моше.