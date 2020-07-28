Хранилась ртуть и ядерное топливо: Воды из шахт неподконтрольного Донбасса загрязняют Азовское море

Загрязненные воды из затопленных шахт неподконтрольного Донбасса поднимаются на поверхность и попадают в реки и Азовское море. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

Из-за сложной экологической и техногенной ситуации, которая существует на временно неподконтрольной территории Донбасса, в ГЭИ провели встречу с советником специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по вопросам защиты окружающей среды Фарходом Абдурахмоновым.

«Около 35 шахт региона затоплены, еще 70 шахт находятся на стадии ликвидации. Загрязненные шахтные воды постепенно поднимаются на поверхность и попадают в реку Северский Донец и Азовское море», – отметил Малеваный.

По его словам, долгое время система объектов инфраструктуры и очистных сооружений предотвращала попадание в грунтовые воды и напочвенные экосистемы токсичных и радиоактивных отходов. Однако в результате боевых действий эта система разрушена.

Глава Госэкоинспекции добавил, что в случае нарушения режима водоотлива опасность представляют шахты, которые не эксплуатируются. Их используют для хранения устаревших контейнеров с ртутными веществами, элементами ядерного топлива и рядом высокозагрязняющих веществ.

«Наибольшую экологическую угрозу представляют шахты: имени Калинина, "Александр-Запад", "Углегорская" и "Юный коммунар". На последней, недалеко от оккупированного города Харцызск, в 1979 году советские ученые организовали подземный ядерный взрыв. Здесь законсервировали капсулу с радиоактивными веществами. Изолированную опасную выработку годами удерживали в сухом режиме консервации, откачивая воду все эти десятилетия. Однако, в апреле 2018 года оккупационная власть Енакиево и Донецка из-за нехватки средств остановила работу насосов и выработки "Юного коммунара" стали постепенно наполняться подземными водами. Подтопление шахты может привести к радиационному загрязнению подземных вод. Это невосполнимый и долговременный ущерб экологическому ареалу значительной территории», – подчеркнул Малеваный.

Он добавил, что для более детального исследования ситуации и решения проблемы ГЭИ должна попасть на неподконтрольную Украине территорию для исследования экологического состояния шахт.

Советник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметил, что, к сожалению, не может помочь в этом вопросе, но представитель ГЭИ должен войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области не проводится откачка воды на шахте, в которой во времена СССР испытывали ядерное оружие. Шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск). Ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.