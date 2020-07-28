Навоз и ныне там: Жители окраины Дружковки просят убрать с улицы коров (Фото)

В поселке Сурово (окраина города Дружковка, Донецкая обл.) назрел конфликт между жителями и владельцами коров, которые дважды в день прогоняют скот мимо их дворов. Естественно, в процессе перегона коров и без того узкая и неасфальтированная улица превращается в «минное поле», передает «Дружковка на ладонях».

В надежде решить проблему жители улицы Кутузова обратились к городским властям в письменном виде, подкрепив жалобу подписями.

«Местные владельцы коров, не проживающие по ул. Кутузова, перегоняют скот именно через нашу узкую, незаасфальтированную и неосвещенную в вечернее время улицу. В итоге – сплошная грязь, вонь и отходы жизнедеятельности животных в виде экскрементов. По улице невозможно пройти, не испачкавшись. А ведь здесь играют дети, проживающие на Кутузова. Каждый раз, проходя по своей улице, мы не только испытываем неудобства – портится обувь, которую постоянно нужно отмывать от экскрементов. При этом вся грязь тянется во двор», – говорится в обращении местных жителей.

Жители Сурово поясняют, что произвели отсыпку придомовых территорий щебнем, чтобы была возможность пройти по улице в межсезонье. Это в свою очередь стало поводом для возмущений со стороны владельцев коров. Социальное напряжение между участниками конфликта – жителями улицы и владельцами коров – только нарастает.

После звонка с жалобой в местную «Муниципальную варту» инспекторы выехали на место, пообщались с пастухами и выписали им предписание. Дальнейшее решение проблемы – за городскими властями, от которых требуют найти оптимальный вариант и утвердить приемлемый для всех маршрут перегона коров.

По словам заместителя городского головы Анны Бузовой, рассмотрение жалобы жителей Сурово будет проходить комиссионно с выездом на место. Для решения спорного вопроса соберут местных жителей и владельцев коров, а также пригласят депутата по округу.