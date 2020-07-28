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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поедет на Донбасс

28.07.20 20:29
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников

29 и 30 июля глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осуществит рабочую поездку в Луганскую, Донецкую и Харьковскую области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В Донецкой области Разумков посетит военную часть в городе Часов Яр и контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», где пообщается с представителями местных администраций, командованием Операции Объединенных сил, военнослужащими и пограничниками.

На Луганщине глава парламента ознакомится с работой 59-го военного мобильного госпиталя и пообщается с личным составом аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Кроме того, он посетит село Смоляниново, пострадавшее вследствие лесных пожаров, Кудряшовскую общеобразовательную школу и Луганский областной физкультурный центр «Олимп».

Также сообщается, что в Харьковской области Дмитрий Разумков ознакомится с работой предприятий «Хартрон» и «ФЭД», посетит государственные предприятия «Харьковский завод специальных машин» и «Чугуевский авиационный ремонтный завод». В Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого он примет участие в круглом столе по интеграции производства и науки ради устойчивого развития экономики.

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