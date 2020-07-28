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Теперь хотят в Швецию: Две красотки из «ДНР» покорили Москву (Фото)

28.07.20 20:45
Дарина Заднепрянная и Амина Синицкая
Дарина Заднепрянная и Амина Синицкая

Две представительницы «ДНР» стали призерками всероссийского конкурса «Русская красавица – 2020».

Титул «Юная Мисс Россия» получила Амина Синицкая из Харцызска, а «Первой вице-мисс Русская красавица» стала Дарина Заднепрянная из Донецка

Заднепрянная и Синицкая

В марте этого года девушки победили в «республиканском» конкурсе красоты «Краса Донбасса – 2020», после чего направились в Москву.

«Следующем этапом для девушек станет конкурс "Красавица Европы", который пройдет в Швеции в сентябре этого года», – заверяют в общественной организации «Молодая республика».

Конкурс «Русская красавица – 2020» проходил в Москве с 24 по 26 июля.

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