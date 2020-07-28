Украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу временно возглавит Алексей Резников

Леонид Кучма шесть лет занимается переговорами в Минске и уже давно сообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что готов к определенной ротации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «УНИАН».

Во время онлайн-дискуссии о вызовах в сфере безопасности и политических вызовах Минского процесса и переговоров в Нормандском формате Резников отметил, что Зеленский еще в мае официально заявлял о том, что Кучма просит рано или поздно предоставить ему возможность уйти на отдых.

«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», – сказал Резников и добавил, что до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.

«Я бы очень хотел, чтобы [новый глава] также был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, которого бы можно было называть патриархом, скажем так, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минскому процессу как безальтернативной сегодня площадке, которая обеспечивает решения Нормандского формата. Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины», – добавил Резников.

Напомним, сегодня, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.