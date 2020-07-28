Зараженным и изолированным: В «ДНР» сообщили сумму «больничного» в связи с коронавирусом

В «ДНР» больные коронавирусом, а также находившиеся на самоизоляции, получили в среднем по 7 067 руб. (2 945 грн по местному курсу валют) в форме оплаты временной нетрудоспособности («больничный»). Речь идет об «официально» трудоустроенных лицах.

«По состоянию на конец июля 2020 года страхователями подано на оплату 8 235 листков нетрудоспособности с причиной заболевания "контакт с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосительство" с отметкой "по COVID–19". Фондом профинансировано на оплату данных листков нетрудоспособности 58,2 млн руб. (24,3 млн грн, – ред.). Расчет выплат производится исходя из среднедневной заработной платы с учетом страхового стажа работника», – говорится в сообщении «министерства труда и социальной политики ДНР».

Отметим, что в «ДНР» первый случай заражения коронавирусом был диагностирован 31 марта.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июля в Украине COVID-19 заболели 66 575 человек (36 744 пациента – выздоровели, 1 669 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 852 заболевших (выздоровели – 655 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 122 случая коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 669 заразившихся (выздоровели – 795 человек, летальных случаев – 99). В «ЛНР» (на 27 июля) – 608 случаев COVID-19 (выздоровели – 565 человек, летальных случаев – 15).