RU
Все новости

Разрыв души: На родине защитников Донецкого аэропорта установили уникальный памятник (Видео)

28.07.20 21:40
«Исчезающие» скульптуры памятника
«Исчезающие» скульптуры памятника / Фото: youtube.com

В поселке Доброслав (Лиманский р-н Донецкой обл.), откуда родом шесть защитников Донецкого аэропорта, установлен уникальный памятник в честь украинских героев, передает «Сайт города Донецка».

Кованую скульптурную композицию запечатлела на видео журналист Лара Губина.

«Поселок Доброслав Лиманского района. Почти семь тысяч жителей и шестеро героев, воевавших за Аэропорт. И вот памятник воинам, которые постепенно исчезают. Это разрыв души», – написала Лара Губина на своей Facebook-странице.

Она также добавила, что по словам местных жителей, автор скульптур – местный кузнец кубинец Освальдо Искиерго Фрага.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк