Разрыв души: На родине защитников Донецкого аэропорта установили уникальный памятник (Видео)

В поселке Доброслав (Лиманский р-н Донецкой обл.), откуда родом шесть защитников Донецкого аэропорта, установлен уникальный памятник в честь украинских героев, передает «Сайт города Донецка».

Кованую скульптурную композицию запечатлела на видео журналист Лара Губина.

«Поселок Доброслав Лиманского района. Почти семь тысяч жителей и шестеро героев, воевавших за Аэропорт. И вот памятник воинам, которые постепенно исчезают. Это разрыв души», – написала Лара Губина на своей Facebook-странице.



Она также добавила, что по словам местных жителей, автор скульптур – местный кузнец кубинец Освальдо Искиерго Фрага.