За полгода – 700 тысяч: На Донетчине под видом бани оказывали интимные услуги

27 июля правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась организацией предоставления интимных услуг. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает прокуратура Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2020 году 5 жителей городов Константиновка и Дружковка организовали «бизнес» по предоставлению сексуальных услуг, «комплексная стоимость» которых составляла 2000 грн.

Услуги предоставляли 4 женщины в возрасте от 20 до 33 лет. А участники преступной группы решали оргвопросы – организовывали их встречи с клиентами в помещении одной из местных бань, обеспечивали в том числе транспортом для доставки к месту «работы».

За полгода такой деятельности злоумышленники заработали более 700 тыс. грн.

В ходе обысков по месту жительства, в автомобилях фигурантов и в помещении бани обнаружены и изъяты:

визитки о работе бани;

мобильные телефоны;

паспорта граждан Украины и загранпаспорта, принадлежащие женщинам;

пистолет и патроны с резиновыми пулями;

банковские карты;

металлический кастет;

денежные средства в сумме 28 600 грн, 1550 евро и 5000 долл.

Организаторы преступной группы задержаны, продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.