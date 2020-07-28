Линия разграничения: Пограничники напоминают о новых правилах провоза грузов и денег

Донецкий пограничный отряд напоминает об изменениях в законодательстве, связанном с пересечением линии разграничения. ️

Так, веден в действие приказ Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий № 52 от 14 июля «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».

Изменения коснулись перевозимой через линию разграничения суммы наличных средств без подтверждения об их происхождении. Так, из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию можно теперь провозить сумму, не превышающеую 50 000 грн (или эквивалент в иностранной валюте).

С контролируемой Украине территории в направлении «Л-ДНР» также разрешено перемещение средств в сумме, не превышающей 50 000 грн (или эквивалент).

Если необходимо перевезти больше денег, то сумму, по-прежнему, нужно согласовывать с представителями Координационного центра в соответствии с законодательством.

Также расширен список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам. В частности – медицинские изделия для индивидуального использования для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в пользовании.

Относительно перевоза лекарственных средств. Их можно перевозить:

в количестве, не превышающем указанное в имеющемся у лица рецепте (оригинале или копии) на такое лекарственное средство;

рецепт должен быть выдан на имя этого лица;

но можно перевозить не более 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем – для лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Донецкий погранотряд также напоминает о запрете перемещения через линию разграничения оружия (и даже ее имитации) и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, Минреинтеграции утвердило новый перечень и объемы товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения. Предыдущий перечень, утвержденный в 2019 году, признан утратившим силу.