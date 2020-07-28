В Лисичанске не верят, что им смогут быстро назначить главу ВГА

С изданием указа о создании в Лисичанске (Луганская обл.) военно-гражданской администрации теперь здесь до выборов в октябре не будет городского головы и городского совета. По словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, вместо этого в 10-дневный срок в городе появится председатель ВГА, передает «Громадське радіо».

Военно-гражданскую администрацию в Лисичанске нужно было вводить еще в апреле. Потому что, последняя сессия Лисичанского городского совета состоялась еще в феврале 2020 года. Таково мнение уже экс-депутата горсовета Юлии Куренной.

«В марте она не состоялась, в апреле она не состоялась», – говорит она.

Куренная напомнила, что в нынешнем горсовете существует депутатское большинство, которое и «принимало все бюджеты, все решения».

А иной экс-депутат горсовета Виталий Шведов не верит, что новый человек быстро займет должность главы ВГА.

«Издать указ президента и реализовать его – это два разных вопроса. Потому что указ издали. Следующий шаг – нужно зарегистрировать: то есть придет документ с мокрой печатью, нужной пойти в юстицию и зарегистрировать. Допустим, это недолго. А вот назначение лица. Надо подобрать человека. А он должен быть только из состава командированных. То есть из состава ВСУ, МВД и т.д. Затем под него подготовить документы, провести спецпроверку, а спецпроверка это месяца два – минимум», – говорит Шведов.

Как сообщалось ранее, президент Украины 27 июля подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске. Как прокомментировал председатель ЛугОГА Сергей Гайдай, это решение было связано с политическим кризисом в городе и что «жители города на этом настаивали давно».

28 июля Владимир Зеленский своим указом создал ВГА и в административной столице подконтрольной Луганщины – Северодонецке.