Год закончится 9 декабря: В СНБО сообщили сроки перехода к новому сценарию по Донбассу

Установление режима прекращения огня на Донбассе происходит в рамках реализации сценария, утвержденного на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины перед парижской встречей лидеров стран «нормандской четверки» в декабре 2019 года. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Интерфакс – Украина».

«5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе», – сказал Данилов в эфире ТК «Украина 24», комментируя введенный 27 июля режим всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Данилов напомнил, что Зеленский заявил, что «берет год для того, чтобы решить эту ситуацию». «Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти с нашей страны», – добавил секретарь СНБО.

На вопрос, если по состоянию на 9 декабря 2020 года реализация первого сценария окажется безуспешной, начнет ли реализация второго сценария, Данилов ответил: «Я думаю, что будет дополнительное заседание СНБО, будет доклад всех наших силовых структур, как это происходило 5 декабря. И после этого будет принято решение Совета нацбезопасности Украины. Какой это будет сценарий – это уже зависит от решения Совета».

При этом он подчеркнул, что Украина готова «к любому сценарию». «Еще раз подчеркиваю: у нас их 5 этих сценарию, сейчас мы работаем по первому сценарию. Но если враг перейдет внезапно к тем угрозам, которые мы сегодня можем почувствовать во время учений-2020 (российские учения "Кавказ-2020", – ред.), точно так же – сегодня работает больше количество специалистов для того, чтобы этого не случилось», – сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил о поддержке Украины странами-партнерами и сообщил о готовящихся учениях, которые будут проходить одновременно с российскими учениями «Кавказ-2020». «Не волнуйтесь – будут учение параллельно и "Кавказ-2020", при чем они могут быть в довольно неожиданных местах», – сказал он.

На вопрос, будут ли эти учения проходить с участием иностранных партнеров, секретарь СНБО сказал: «Где будут происходить в сентябре учения, давайте дождемся сентября, увидим».

Отвечая на вопрос о возможности нападения РФ на Украину, Данилов сказал, что это РФ будет «очень дорого стоить» и что Украина «не одинока в мире».

«Я хочу сказать, что Украина – это ядерная держава. У нас есть сегодня ядерные реакторы и если Европа этого не понимает – а я понимаю, что они очень внимательно за этим следят – вы понимаете, какие могут быть последствия, если будет большая война? Запорожская атомная, и еще много других атомных объектов. Очень-очень опасно. Для кого? Для Европы точно так же. Поэтому у нас сегодня есть партнеры, у нас сегодня есть понимание», – сказал он.

Среди прочего, секретарь СНБО также сообщил, что США с 2015 года предоставила Украине военную помощь на $2 млрд. «Начиная с 2015 года, с учетом этого года, бюджеты, которые предоставила нам страна-партнер Соединенные Штаты, равна примерно 2 млрд долл. Это и "Джавелины", это и много других вещей», – сказал Данилов.

Напомним, что вице-премьер-министр Алексей Резников также заявлял, что дедлайн Минских соглашений, который поставила Украина, – это конец 2020 года. Если прописанные в данном документе меры по прекращению войны на Донбассе не будут реализованы, тогда Украина приступит к иным вариантам.