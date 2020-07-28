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COVID-19 на Донетчине: За сутки – еще 9 заболевших (Карта)

28.07.20 23:26
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

Сегодня, 28 июля, в Донецкой области зафиксировали 9 новых больных. коронавирусом. Выздоровели 3 пациента. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных:

  • 4 – в Краматорске (36-летний мужчина и женщины 58, 60 и 62 лет);
  • 2 – в Мариуполе (женщины 64 и 81 года)
  • 2 – в Мангушском районе (женщины 49 и 69 лет);
  • 1 – в Черкасской ОТГ (53-летняя женщина).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 861 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 658 человек;
  • на лечении – 191 пациент;
  • летальных случаев – 12.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 июля в Украине COVID-19 заболели 66 575 человек (36 744 пациента – выздоровели, 1 669 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 122 случая коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 669 заразившихся (выздоровели – 795 человек, летальных случаев – 99). В «ЛНР» (на 27 июля) – 608 случаев COVID-19 (выздоровели – 565 человек, летальных случаев – 15).

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