Травматическая ампутация левой стопы: В «ЛНР» на мине подорвалась женщина

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины на мине подорвалась женщина, в тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована.

Как сегодня, 29 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 28 июля в Краснодонском (после переименования – Сорокинском) р-не, между пос. Хрящеватое и с. Терновое, произошел взрыв. В результате срабатывания неизвестного минно-взрывного устройства пострадала женщина 1982 года рождения. С диагнозом «травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения тела», в тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована в больницу в Луганске.