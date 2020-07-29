В Луганске показали, как 88-летний художник работает над бюстом первого «главы ЛНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске 88-летний мастер, скульптор, заслуженный художник Украины Александр Редькин создает бюст первого «главы ЛНР» Валерия Болотова, который умер в 2017 году.

Как уверяют в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, скульптор Александр Редькин трудится над бюстом Болотова уже примерно месяц. И за это время мастеру уже удалось воплотить в материале характерные черты участника незаконных вооруженных формирований. Несмотря на свой возраст – а художнику скоро исполнится 89 лет – за работой он с утра до вечера.

«Это моя жизнь, иначе не могу. Собрал все силы. Замечательный фотоматериал, по которому можно все проверять», – сказал художник.

Бюст Болотова выполнен в одном стиле с бюстом Владимира Шевченко. Готовую композицию, после всех технических этапов, в том числе после покрытия медью, намерены установить на площади. Хотят успеть к Дню города Луганска (в этом году – 13 сентября).

Напомним, Валерий Болотов был «первым народным губернатором Луганщины». Позже он бежал в Россию, а его место занял Игорь Плотницкий.

О его смерти стало известно 27 января 2017 года. По самой распространенной версии, в своей квартире в Москве у него случился сердечный приступ. Есть также версия, что Болотова отравили.