Безбарьерная среда: На Луганщине проверяли школы, где учатся дети с инвалидностью

В школах Северодонецка и Лисичанска создается безбарьерная среда. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская и правительственный уполномоченный по правам людей с инвалидностью Татьяна Баранцова посетили учебные заведения области – школы № 5, 10, 13 в Северодонецке и № 14 в Лисичанске. В этих учебных заведениях выполняются строительные работы в рамках реализации проекта «Большая стройка».

В учебных заведениях Безгинская и Баранцова ознакомились с обеспечением условий доступности для учащихся, которые являются лицами с инвалидностью.

В школе № 14 Лисичанска в 2019-2020 учебном году обучались 24 ученика с инвалидностью. В заведении ведутся строительные работы по обустройству пандуса. Также на первом этаже установлен внутренний санузел, адаптированный для нужд лиц с инвалидностью.

В Северодонецке ООШ I-III ступеней № 5 в 2019-2020 учебном году обучались 10 учеников с инвалидностью, в ООШ I-III ступеней № 10 – 2 ученика, в ООШ I-III ступеней № 13 – 4 ученика.

В настоящее время в указанных учебных заведениях отсутствует возможность безбарьерного доступа учащихся с инвалидностью на первый этаж здания. Для решения этого вопроса проектной документацией предусмотрено выполнение мероприятий по строительству пандусов и устройству специальных подъемников. Эти работы запланированы к выполнению до конца 2020 года.