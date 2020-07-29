Все – в Донецкой области: В ОБСЕ рассказали, сколько зафиксировали нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу 27 июля. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 28 июля.

«После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня – все в Донецкой области (включая 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения прекращения огня зафиксированы в период 09:45 до 11:35 27 июля», – говорится в сообщении.