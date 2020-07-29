Киев начинает переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ: В МИД рассказали, о чем пойдет речь

Украина стремится урегулировать спор с Ираном мирно, но оставляет за собой право обращения в международные судебные инстанции в случае, если переговоры с Ираном не принесут желаемого результата. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии «Сегодня».

По его словам, Иран подтвердил свое согласие на проведение переговоров с Украиной по сбитию самолета рейса PS752. Первый раунд начнется 29-30 июля в Киеве. Для этого в украинскую столицу приедет иранская делегация. При этом Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

«Целью Украины является установление справедливости для всех жертв авиакатастрофы. Мы требуем от Ирана проведения качественного, прозрачного и беспристрастного как технического, так и уголовного расследования, а также привлечения всех виновных к ответственности. Мы стремимся урегулировать спор мирно, однако оставляем за собой право обращения в международные судебные инстанции в случае, если переговоры с Ираном не принесут желаемого результата», – подчеркнул Енин.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже озвучивал позицию Украины на переговорах с Ираном:

признать свою международно-правовую ответственность;

извиниться и заверить в неповторении;

провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции;

провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности;

выплатить надлежащую компенсацию.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Самописцы уже расшифрованы.

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.