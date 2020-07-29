Больше тысячи заболевших за сутки: Степанов озвучил статистику по COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 022 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 29 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1 022 человека. Из них 59 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 230 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 650 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 67 597 человек. Из них 4 781 ребенок и 8 509 медработников. При этом в целом выздоровели 37 394 человека. Летальных случаев – 1 650», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (149), Ивано-Франковской (118) и Харьковской (78) областях, а также г. Киеве (132).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 861 случай COVID-19, в Луганской – 122 случая.