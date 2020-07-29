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Развенчать мифы и узнать об истории родного края: На Донетчину передали более 3 тысяч книг (Фото)

29.07.20 15:12
Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации
Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Более 3 тыс. книг на украинском и английском языках бесплатно передало Донецкой области государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины». Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-центр Донецкой облгосадминистрации.

«Хочу поблагодарить за предоставленные книги и неравнодушное отношение к формированию мировоззрения и национального сознания жителей области... Одна из наших с вами задач – консолидация жителей Донетчины в информационном кругу происхождения Украинского государства, его традиций и культуры, борьбы за ее независимость», – поблагодарил госпредприятие за оказанную помощь председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что книги позволяют развенчать мифы, люди смогут узнать об истории родного края и своей страны, нивелировать лишние страхи и понять, что происходит в реальной зоне боевых действий.

В «Центре защиты информационного пространства Украины» отметили, что готовы к дальнейшему сотрудничеству, печатают в среднем 200-300 тыс. экземпляров в год и могут отправлять в регион достаточно большие тиражи конкретных книг.

В дальнейшем книги будут переданы библиотекам, представителям общественных объединений, местного самоуправления.

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