До 4 лет тюрьмы: На Луганщине будут судить налоговика

На Луганщине инспектора Государственной налоговой службы будут судить за получение неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении инспектора одного из отделов управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

«Следствием установлено, что в июне 2020 года сотрудник налоговой службы за невмешательство в предпринимательскую деятельность по реализации табачных изделий получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. грн. Правоохранители задержали налоговика непосредственно при получении взятки», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.