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Сводка из зоны ООС за 28 июля: Версии сторон конфликта

29.07.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксирован один неприцельный выстрел. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За текущие сутки обстрелы в районе ООС не зафиксированы.

За минувшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный НВФ вблизи поселка Шумы (Торецк). Выстрел был неприцельным и носил провокационный характер, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за прошедшие сутки не открывали огонь по территории ДНР».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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