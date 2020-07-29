Политолог оценил перспективы перемирия на Донбассе

Российский политолог Андрей Пионтковский, живущий в США, считает, что стрельба во время перемирия на Донбассе – это метод политического давления России. Такое мнение эксперт высказал в эфире канала «Украина 24».

«Можно только приветствовать любое перемирие, тем более оно как бы освящено присутствием швейцарского президента, введены были дополнительные меры контроля. Тем не менее я отношусь скептически к его перспективам. Мой анализ показывает, что стрельба на линии разделения со стороны России является методом политического давления», – сказал политолог.

Пионтковский подчеркнул, что представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) сами не отрицает этого.

«Между прочим, представители ОРДЛО на политических шоу в России говорят это совершенно открыто. Очень тревожно в связи с этим заявление Пескова (пресс-секретаря президента РФ, – ред.) о том, что Россия не может быть гарантом перемирия – это и есть часть того политического давления, чтобы втянуть Украину в переговоры исключительно с ОРДЛО, а Россия продолжает играть роль миротворца», – сказал эксперт.

Также Пионтковский прокомментировал выход Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы.

«Думаю, что это личное желание Леонида Даниловича, не связанное с совместными планами освежить состав ТКГ. Я вспоминаю одно очень показательное высказывание Леонида Даниловича в январе этого года после бурного заседания группы, когда там обсуждалась формула Штайнмайера, он с горечью бросил: "С меня хватит одного Будапештского меморандума". Мы помним, какую дискуссию в обществе вызвала попытка организации консультативного совета ОРДЛО и Украины… Видимо, не хотелось ему брать на себя еще дополнительный груз сомнительных соглашений», – сказал Пионтковский.