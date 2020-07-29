В «ДНР» за сутки обнаружили коронавирус у 41 человека

В «ДНР» за сутки выявлен 41 случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 28 июля, выявлен 41 случай заболевания COVID-19. 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружено у прибывших из Украины 17 июля и 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 20 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1710:

на лечении – 819 пациентов,

выписаны – 792 человека,

летальных случаев – 99.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине COVID-19 заболели 67 597 человек (37 394 пациента – выздоровели, 1 650 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 861 случай коронавируса (выздоровели – 658 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 123 случая коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 609 случаев COVID-19 (выздоровели – 569 человек, летальных случаев – 15).