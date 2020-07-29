В Генштабе ВСУ озвучили небоевые потери в районе проведения ООС

С начала проведения Операции Объединенных сил (ООС) количество небоевых потерь ВСУ в районе проведения Операции составило 363 человека. Об этом сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ в ответ на запрос УНН.

«С начала ООС по 17 июля 2020 года – 363 человека (в том числе безвозвратные – 181 человек, санитарные – 182 человека)», – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также уточнили, что в первые 6 месяцев 2020 года количество небоевых потерь ВСУ в зоне ООС составило 66 человек (в том числе безвозвратные – 31 человек, санитарные – 35 человек).

«За период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – 97 человек (в том числе безвозвратные – 47 человек, санитарные – 50 человек)», – рассказали в Генштабе ВСУ.