Провели тест больному пневмонией: На Луганщине выявили еще один случай COVID-19

На Луганщине за минувшие сутки подтвержден новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Положительный результат показал тест, поведенный жителю Беловодского района, заболевшему пневмонией.
За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 123 человек, из них:
- выздоровели – 90 человек;
- лечатся – 32 человека (10 – в стационаре; 22 – амбулаторно);
- умер – 1 пациент.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 6,06%», – отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине COVID-19 заболели 67 597 человек (37 394 пациента – выздоровели, 1 650 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 861 случай коронавируса (выздоровели – 658 пациентов, летальных случаев – 12).
В «ДНР» – 1 710 заразившихся (выздоровели – 792 человека, летальных случаев – 99). В «ЛНР» – 609 случаев COVID-19 (выздоровели – 569 человек, летальных случаев – 15).