Степанов прокомментировал планы Рады его уволить

В Верховной Раде инициировали отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Сам глава ведомства ответил, что инициаторами этого проекта постановления являются люди, которые ранее разваливали медицину. Об этом Степанов сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет «Сегодня».

«Как только мы начинаем серьезные действия по спасению украинской медицины, сразу начинается активизация людей, которые, по моему мнению, имели прямое отношение к развалу этой медицины, и сейчас являются народными депутатами фракции "Голос", которая как раз и является инициатором этих событий», – сказал глава Минздрава.

Министр уточнил, что некоторые депутаты раньше были в руководстве Минздрава и что с последствиями, в том числе их деятельности, он сейчас сталкивается.

«Я не могу сказать, что она (его работа в должности министра здравоохранения – ред.) безупречна, но достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы пошаговые, что мы будем делать дальше. Не на месяц, не на два, а на два-три года», – резюмировал Степанов.