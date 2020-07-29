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В «ДНР» сообщили, сколько заявлений подали местные жители на российские паспорта

29.07.20 13:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жители временно неподконтрольной украинским властям части Донетчины подали около 142 тыс. комплектов документов на получение российских паспортов.

Как сегодня, 29 июля, сообщают местные интернет-ресурсы, «от жителей ДНР в органы и подразделения миграционной службы ДНР поступило 141 728 заявлений на получение паспорта Российской Федерации. Принято решений по гражданству – 121 844».

«На данный момент 115 142 жителя республики уже получили российские паспорта», – уверяют в «ДНР».

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.

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