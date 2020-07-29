В «ЛНР» 569 человек выздоровели от коронавируса

В «ЛНР» медики зарегистрировали 609 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 609», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 569 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 29 июля в Украине COVID-19 заболели 67 597 человек (37 394 пациента – выздоровели, 1 650 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 861 случай коронавируса (выздоровели – 658 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 123 случая коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 710 заразившихся (выздоровели – 792 человека, летальных случаев – 99).